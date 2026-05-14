Shambulio la Utawala wa Kizayuni Kusini mwa Lebanon Laukumbuka Watu 10 Wauawa na 27 Kujeruhiwa

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA kwa kunukuu Al Jazeera, Wizara ya Afya ya Lebanon katika ripoti yake ya Jumatano kuhusu mashambulio ya utawala wa Kizayuni kusini mwa nchi hiyo ilisema: Katika mashambulio ya Israel dhidi ya vijiji vya kusini mwa nchi, watu 10 waliuawa (mashahidi) na wengine 27 kujeruhiwa.

Wizara hiyo pia ilitangaza kuwa katika shambulio la utawala wa Kizayuni dhidi ya kijiji cha "Arabsalim" kusini mwa nchi hiyo, watu 5 waliuawa (mashahidi) na wengine 7 kujeruhiwa.

Wizara ya Afya ya Lebanon Jumatano ilitangaza kuwa idadi ya washahidi wa mashambulio ya utawala wa Kizayuni dhidi ya Lebanon tangu Machi 2, 2026 imefikia 2,896.

Wizara hiyo ilieleza kuwa idadi ya waliojeruhiwa katika mashambulio ya utawala wa Kizayuni pia imefikia 8,824.

Ikumbukwe kwamba utawala wa Kizayuni tangu Machi 2, 2026 umezidisha mashambulio yake dhidi ya maeneo mbalimbali ya Lebanon. Hizbullah ya Lebanon nayo kwa kulinda nchi na taifa la Lebanon na kwa kujibu mashambulio ya utawala wa Kizayuni, inalenga nyadhifa za utawala huo.