Kufichuliwa kwa Safari ya Siri ya Netanyahu hadi Umoja wa Falme za Kiarabu Wakati wa Vita dhidi ya Iran

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA kwa kunukuu tovuti ya habari "Arabi 21", ofisi ya Benjamin Netanyahu, Waziri Mkuu wa utawala wa Kizayuni, ilitangaza kuwa alifunga safari ya siri hadi UAE na kukutana na Mohammed bin Zayed, rais wa nchi hiyo. Mazungumzo haya yamesababisha ufunguzi wa kihistoria na kuruka kwa ubora katika uhusiano kati ya pande zote mbili.

Channel 12 ya televisheni ya utawala wa Kizayuni ilifichua kwamba mkutano huu ulifanyika kwa kuzingatia uwezekano wa kuanza tena kwa vita dhidi ya Iran na pia mashambulio ambayo UAE ilikabiliana nayo wakati wa vita vya hivi karibuni.

Sambamba na kusitisha mapigano kati ya Iran na Marekani, David Zini, mkuu wa Shabak (shirika la usalama la ndani la utawala wa Israel), pia alisafiri kwa safari ya kipekee hadi UAE.

Shirika la usalama la utawala wa Kizayuni chini ya uongozi wa Amir Bra'am, mkurugenzi mkuu wa wizara ya vita ya utawala huu, wakati wa maandalizi ya shambulio la pamoja la Tel Aviv na Washington dhidi ya Iran, huko Abu Dhabi walikutana na kuzungumza na maafisa wa wizara ya ulinzi ya UAE.

Mikutano hii ilifanyika kwa kuhudhuria kwa maafisa wa ngazi za juu wa wizara ya vita ya utawala wa Kizayuni na ililenga uratibu wa kiusalama na wa kitaalamu kwa ajili ya maandalizi ya mashambulio dhidi ya Iran.