Kutangatanga kwa Muda wa Miezi 7 kwa Balozi wa Utawala wa Kizayuni nchini Kroatia

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA, gazeti la Yedioth Aharonoth lilikiri kwamba mamlaka ya Kroatia haijakubali hati za balozi wa utawala wa Kizayuni kwa muda wa miezi saba.

Mapema pia mnamo Septemba 2025, Rais wa Kroatia, kutokana na kuendelea kwa mashambulizi ya utawala wa Kizayuni kwenye Ukanda wa Gaza, alikataa kukutana na Gideon Sa'ar, Waziri wa Mambo ya Nje wa utawala huo, mjini Zagreb.

Alitangaza: Kama ningekutana na mwanachama yeyote wa baraza hilo la mawaziri, hiyo itakuwa ni sawa na kukubali vurugu, mauaji ya kimbari na uhalifu wa kivita unaofanywa na Israel.