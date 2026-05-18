Kufutwa kwa ndege za kampuni kubwa zaidi ya anga duniani kwenda maeneo yaliyokaliwa

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA, Idhaa ya 12 ya Televisheni ya utawala wa Kizayuni iliripoti kwamba American Airlines, kampuni kubwa zaidi ya anga duniani, imefuta safari zake za ndege kutoka Marekani kwenda maeneo yaliyokaliwa hadi mwanzoni mwa Januari 2027.

Siku chache kabla, mkuu wa sekta ya anga ya utawala wa Kizayuni alikuwa ameonya kwamba uwanja wa ndege wa Ben Gurion katika maeneo yaliyokaliwa umekuwa uwanja wa kijeshi wa Marekani, na kwamba utawala huo hauna tena uwanja wa ndege wa kimataifa unaofanya kazi.

Vyombo vya habari vya Kizayuni pia viliripoti kwamba licha ya usitishaji vita, uwanja wa ndege wa Ben Gurion ulikuwa karibu tupu na harakati za ndege.

Makampuni ya ndege ya kimataifa pia, kutokana na ukosefu wa utulivu wa kiusalama katika maeneo yaliyokaliwa, yanachukua hatua kwa tahadhari kuhusu suala hili.