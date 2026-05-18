Afisa wa Yemen: Kifo cha Shahidi "Al-Haddad" ni Msiba kwa Ummah Wote wa Kiislamu

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA kwa kunukuu Al-Masirah, "Yousef Hassan Al-Madani", Mkuu wa Majeshi ya Yemen, kwa ujumbe wake, alitoa pongezi na rambirambi kwa kifo cha Shahidi "Izz Al-Din Al-Haddad", Kamanda wa Vikosi vya Al-Qassam tawi la kijeshi la harakati za Hamas, na akasema kuwa kupotea kwake ni msiba mkubwa kwa upinzani na Ummah wote wa Kiislamu.

Alisisitiza kwamba kizuizi pekee dhidi ya Israel ni upinzani na mantiki ya nguvu, na akasema: Majeshi yatasimama pamoja na mhimili wa upinzani hadi ushindi wa mwisho na ukombozi kamili wa Palestina na Msikiti wa Al-Aqsa utimie.