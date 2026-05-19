Kukiri kwa jeshi la Kizayuni kushindwa kulinda makazi ya Wazayuni

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA kwa kunukuu Al-Mayadeen, tovuti ya Kizayuni "Srogim" ilifichua kwamba vyombo vya usalama vya jeshi la Kizayuni vimetoa maonyo kwa viongozi wa ngazi za juu wa makazi na viongozi wa kisiasa wa serikali hii. Onyo hili linakuja baada ya uamuzi wa baraza la mawaziri la kisiasa na kiusalama la Tel Aviv kuidhinisha uanzishwaji na upangaji wa hali ya takriban makazi 40 mapya katika Ukingo wa Magharibi.

Kulingana na ripoti ya mwandishi wa televisheni ya "i24 News", jeshi la Kizayuni limeonya kwamba halitaweza kutoa ulinzi wa kutosha kwa makazi mapya ya Kizayuni kwa muda unaokubalika.

Ripoti hiyo ilieleza kwamba onyo hili linatokana na makadirio ya kiuendeshaji yanayoonyesha kwamba katika tukio la shambulio kwenye moja ya makazi kutoka vijiji jirani vya Kipalestina, vikosi vya usalama vya utawala wa Kizayuni vitahitaji muda mrefu kufika eneo na kutoa msaada wa kimatibabu na kiuendeshaji.

Ripoti hiyo pia ilibainisha kwamba mashirika ya kijeshi yaliwasiliana moja kwa moja na wawakilishi wa walowezi na kudai uhamishaji wa baadhi ya maeneo ya makazi kwa sababu ya wasiwasi wa kiusalama unaohusiana nao.

Kwa mujibu wa vyanzo vya habari vya ufahamu, watu maarufu miongoni mwa walowezi wa Kizayuni katika Ukingo wa Magharibi walikataa maombi ya jeshi la serikali hii na kusisitiza kubakia na maeneo hayo kama yalivyo.

Hili linatokea wakati mvutano wa kiusalama katika Ukingo wa Magharibi umezidi, wakati huo huo na upanuzi unaoendelea wa makazi na tofauti ndani ya duru za usalama za serikali ya Kizayuni kuhusu uwezo wa kuhakikisha usalama wa makazi mapya na kuzuia kutokea kwa operesheni mpya kama ile ya Oktoba 7.