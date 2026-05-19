Maariv: Makombora ya Iran yaliyofichwa hayajathibika; mkwamo wa kimkakati kwa Israel

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA, gazeti la Kiebrania Maariv liliripoti: Utawala wa Kizayuni umekwama katika mkwamo hatari wa kimkakati katika vita dhidi ya Iran. Shinikizo la Netanyahu la kuanzisha tena vita dhidi ya Iran linaweza kuitumbukiza Israel zaidi.

Katika muendelezo wa ripoti hii imeelezwa: Iran imelipa utawala wa Kizayuni kipigo kikubwa kwa kulazimisha usitishaji vita nchini Lebanon. Utawala huu unakabiliwa na tatizo kubwa katika vita vyake dhidi ya Iran.

Katika ripoti hii imesisitizwa: Hadithi za kishujaa ambazo Netanyahu anajihusisha nazo zinadhihirika kuwa mafanikio machache. Hadithi hizi ni mfano wa kelele nyingi bila kitu.

Maariv iliongeza: Asilimia 70 ya makombora ya Iran yaliyofichwa katika miji ya chini ya ardhi hayajathibika katika mashambulio haya. Vita hivi vinaweza kugeuka kuwa janga la kimkakati kwa Israel ambayo leo haina udhibiti wowote juu ya mazungumzo au hali zilizopo.