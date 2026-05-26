Hizbullah: Mashambulizi ya Israel yamethibitisha kutokuwa na faida ya mazungumzo ya moja kwa moja nayo

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA, kiongozi mmoja wa Hizbullah Lebanon ambaye jina lake halikutajwa, katika mahojiano na Al Jazeera, alisema kuwa tangu Novemba 27, 2024, utawala wa Kizayuni, kinyume na madai ya Washington, umeendelea kukiuka makubaliano ya kusitisha mapigano.

Afisa huyo wa Hizbullah alisisitiza kuwa kuongezeka kwa mashambulizi na hatua za utawala wa Israel kunapanua wigo wa vita na kuonyesha kutokuwa na faida kwa mazungumzo ya moja kwa moja.

Pia alisema kuwa serikali ya Lebanon inapaswa kuchukua msimamo mkakamavu na kuacha kutoegemea upande wowote kukabiliana na kuongezeka kwa mashambulizi ya utawala wa Kizayuni.

Afisa huyo mkuu wa Hizbullah aliongeza kuwa kuongezeka kwa mashambulizi ya utawala wa Israel ni matokeo ya uhuru wa kufanya operesheni uliopewa adui.