Ansarullah: Hizbullah imepata ushindi mkubwa zaidi dhidi ya Wazayuni

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA kwa kunukuu Al-Mayadeen, ofisi ya kisiasa ya kundi la Ansarullah la Yemen kwa kumbukumbu ya miaka ya ukombozi wa Kusini mwa Lebanon, katika taarifa yake huku ikitangaza tena mshikamano na upinzani wa Kiislamu wa Lebanon, ilisisitiza: Upinzani wa Kiislamu wa Lebanon umepata ushindi mkubwa zaidi katika kukabiliana na uvamizi wa Kizayuni.

Kundi hilo liliongeza kwamba kumbukumbu hii inawakumbusha mafunzo muhimu ya historia ya karibu na jukumu la maamuzi la upinzani wa Kiislamu katika kukabiliana na utawala wa Kizayuni.

Kundi la Ansarullah liliendelea katika taarifa yake: Kumbukumbu ya ukombozi wa Kusini mwa Lebanon inatulazimu kukumbuka mafunzo ya historia ya karibu na jinsi ambavyo, kama si kwa upinzani wa Kiislamu na kujitolea kwake, Lebanon ingekuwa uwanja ambapo adui angeweza kufanya uvamizi kwa uhuru.

Kundi hilo pia kwa kusifu jukumu la shahidi Sayyed Hassan Nasrallah, Katibu Mkuu wa zamani wa Hizbullah Lebanon, lilitangaza: Shahidi Sayyed Nasrallah aliongoza upinzani katika hali ngumu zaidi na akauongoza hadi kwenye zama za ushindi, na bado ni shule ya kutia moyo katika uongozi, jihad, imani na uthabiti.

Ofisi ya kisiasa ya Ansarullah hatimaye iliongeza: Upinzani wa Kiislamu nchini Lebanon umethibitisha kwamba njia ya jihad ndiyo njia pekee ya uhakika ya kukomboa ardhi, kulinda uhuru na utu.