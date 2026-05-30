Baba Mpalestina - kwa maumivu makubwa - Aomboleza Kifo cha Binti Yake wa Miaka 6 Aliyeuawa katika Shambulio la Gaza

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) - ABNA -, picha za kusikitisha zimesambaa zikimuonesha baba mmoja Mpalestina akilia kwa uchungu baada ya kumpoteza binti yake mwenye umri wa miaka sita aliyefariki dunia katika shambulio la anga lililofanywa dhidi ya Ukanda wa Gaza.

Kwa mujibu wa taarifa hizo, mtoto huyo ni miongoni mwa raia waliopoteza maisha katika mashambulizi yanayoendelea kushuhudiwa katika eneo hilo, huku wanawake na watoto wakitajwa kuwa miongoni mwa waathirika wakubwa wa mzozo huo.

Video na picha zilizorekodiwa baada ya tukio hilo zinaonesha majonzi makubwa ya familia na ndugu wa marehemu, hali inayodhihirisha ukubwa wa athari za kibinadamu zinazosababishwa na vita vinavyoendelea Gaza.

Mashirika mbalimbali ya kutetea haki za binadamu yameendelea kutoa wito wa kulindwa kwa raia, hususan watoto, pamoja na kuchukuliwa hatua za haraka za kupunguza mateso ya wananchi wanaoathiriwa na mzozo huo.

Mgogoro wa Gaza umeendelea kusababisha vifo, majeruhi na uharibifu mkubwa wa miundombinu, huku maelfu ya familia zikikabiliwa na changamoto za makazi, huduma za afya na upatikanaji wa mahitaji muhimu ya maisha.