Marekani Yakabiliwa na Shinikizo la Gharama za Maisha, Onyo la Mgogoro wa Chakula Latolewa

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) - ABNA -, wachambuzi wa masuala ya uchumi wameonya kuhusu kuongezeka kwa changamoto za maisha nchini Marekani kutokana na sera za kiuchumi zinazodaiwa kuongeza mzigo kwa wananchi wa kawaida.

Ripoti mbalimbali zinaeleza kuwa kupanda kwa bei za vyakula, nishati na huduma muhimu kumeongeza shinikizo kwa familia nyingi za Marekani, huku baadhi ya maeneo yakishuhudia ongezeko la mahitaji ya msaada wa chakula. Hali hiyo imeibua mjadala mpana kuhusu mustakabali wa kile kilichokuwa kikitajwa kama “Ndoto ya Marekani”, wakati wananchi wengi wakikabiliwa na gharama kubwa za maisha.

Wachambuzi hao wanaeleza kuwa baadhi ya sera za kiuchumi zilizotekelezwa chini ya uongozi wa Rais wa Marekani, Donald Trump, zimechangia kuongezeka kwa mfumuko wa bei na changamoto katika upatikanaji wa mahitaji muhimu kwa wananchi wa kipato cha chini na cha kati.

Kwa mujibu wa tathmini hizo, kuongezeka kwa gharama za chakula na nishati kumepunguza uwezo wa kaya nyingi kukidhi mahitaji yao ya kila siku, jambo linalozua hofu ya kuongezeka kwa pengo la kiuchumi na matatizo ya kijamii.

Wataalamu wa uchumi wameitaka serikali ya Marekani kuchukua hatua za haraka za kudhibiti kupanda kwa gharama za maisha na kuimarisha mifumo ya ulinzi wa kijamii ili kupunguza athari zinazowakabili mamilioni ya wananchi.