Ayatollah Mojtaba Khamenei Aonya Dhidi ya Njama za Kusababisha Mgawanyiko wa Kijamii Iran

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) - ABNA -, Kiongozi Mkuu wa Mapinduzi ya Kiislamu, Ayatollah Mojtaba Khamenei, ametoa wito wa kulindwa kwa umoja wa wananchi na kuepukwa kwa migawanyiko ya kijamii, akionya kuwa adui anajaribu kufidia kushindwa kwake katika nyanja mbalimbali kwa kueneza mifarakano ndani ya jamii.

Katika ujumbe wake kwa mnasaba wa kuanza mwaka wa tatu wa shughuli za Bunge la 12 la Islamic Consultative Assembly, Kiongozi huyo alisema kuwa baada ya kushindwa kupitia vita vya kulazimishwa, mashinikizo ya kiuchumi, pamoja na kampeni za kisiasa na kimedia, adui sasa ameelekeza juhudi zake katika kuzusha mpasuko wa kijamii na kudhoofisha mshikamano wa wananchi.

Amesisitiza kuwa watu wote wanaojali Uislamu, Mapinduzi ya Kiislamu, uhuru na heshima ya Iran wanapaswa kuwa walinzi wa umoja wa kitaifa na kuepuka kugeuza tofauti za maoni kuwa chanzo cha migogoro na mifarakano.

Aidha, amewataka wananchi na viongozi kuwa mfano wa maelewano, mshikamano na umoja katika maneno na vitendo, akieleza kuwa nguvu ya taifa inategemea zaidi mshikamano wa watu wake kuliko njama za maadui wake.

Ujumbe huo umetolewa tarehe 28 Mei 2026 wakati wa kuanza mwaka wa tatu wa shughuli za Bunge la 12 la Jamhuri ya Kiislamu ya Iran.