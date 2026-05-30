Mbali na Mlango Bahari wa Hormuz, Iran inamiliki Mlango mwingine wa Boraq - Mlango huo ni Kivutio cha Asili Kinachovutia Maelfu ya Watalii Nchini Iran

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) - ABNA -, Iran inaendelea kujivunia utajiri wake mkubwa wa vivutio vya asili vinavyovutia watalii kutoka sehemu mbalimbali za dunia. Mbali na umaarufu wa Mlango wa Bahari wa Hormuz, nchi hiyo pia inamiliki eneo la kuvutia la asili lijulikanalo kama Tang-e Boraq (Mlango wa Boraq) lililopo katika Jimbo la Fars.

Eneo hilo linajulikana kwa mandhari yake ya kipekee yenye korongo refu lililozungukwa na miamba mirefu, mito safi inayopita katikati ya bonde, pamoja na maporomoko ya maji yanayoongeza uzuri wa mazingira hayo. Uzuri huo umeifanya Tang-e Boraq kuwa moja ya maeneo muhimu ya utalii wa mazingira nchini Iran.

Watalii na wapenda mazingira kutoka ndani na nje ya Iran hutembelea eneo hilo kwa ajili ya kufurahia mandhari ya asili, kufanya matembezi na kujionea urithi wa kiasili unaopatikana katika jimbo la Fars. Aidha, hali ya hewa ya eneo hilo, hususan wakati wa majira ya joto, huwavutia wageni wengi wanaotafuta maeneo yenye mandhari ya kuvutia na utulivu.

Wataalamu wa sekta ya utalii wanaeleza kuwa Tang-e Boraq ni miongoni mwa vivutio vinavyochangia katika kukuza uchumi wa Iran kupitia utalii, sambamba na kuonesha utajiri wa kiasili ambao taifa hilo limebarikiwa kuwa nao.

Eneo hilo linaendelea kutambulika kama moja ya hazina za asili za Iran na mfano wa uzuri wa mazingira unaopatikana katika Jimbo la Fars.