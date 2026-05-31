Haaretz: Utajirishaji wa Iran sio mada kuu ya mipango ya makubaliano

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA, gazeti la Kizayuni la Haaretz katika ripoti yake yenye kichwa "Hormuz, Uranium na Mabilioni ya Dola" liliandika: Iran haina haraka ya kufikia makubaliano na Amerika.

Vyombo hivi vya habari vya Kizayuni kuhusu uhodari wa Iran katika mazungumzo na Amerika viliongeza: Mapendekezo mapya yanalenga kufidia uharibifu wa Iran katika vita na kufungua tena Mlango wa Hormuz kwa usafiri wa meli, bila kushughulikia moja kwa moja migogoro kuu kuhusu utajirishaji wa uranium.

Haaretz haioni Iran iko tayari kutoa makubaliano na iliandika: Inaonekana Tehran haina haraka yoyote ya maelewano.

Vyombo hivi vya habari vya Kizayuni viliilinganisha hali iliyojitokeza na utani na kuongeza: "Karibu makubaliano" ingeweza kuwa jina la moja ya vipindi vya ucheshi vya kipindi maarufu cha Kizayuni "Eretz Nehederet" (Nchi ya Ajabu), lakini tukio hili ni la kweli kiasi kwamba haliwezi kuitwa utani.