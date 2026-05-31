Maelezo ya njama mpya ya Mossad dhidi ya Iran: Kuharibu sifa ya viongozi

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA, gazeti la Kizayuni "Israel Hayom" katika ripoti yake huku likifichua vipengele vipya vya njama za utawala wa Kizayuni dhidi ya Iran, lilifichua mabadiliko makubwa katika utendaji wa shirika la kijasusi la Mossad kuhusu Iran. Kulingana na ripoti hii, mabadiliko ya mkabala wa Mossad yalianza miaka mingi iliyopita kutoka kwa kulenga kwa jadi mauaji na shughuli za kijeshi hadi kwenye mchakato unaoitwa "vita vya ushawishi" na lengo lake ni kudhoofisha mfumo wa Iran kutoka ndani.

Kwa mujibu wa ripoti hii, katika miaka ya hivi karibuni kitengo maalum ndani ya Mossad kimeundwa chini ya jina "Sehemu ya Operesheni za Ushawishi". Kitengo hiki kiliundwa kwa mfumo wa mageuzi ya kimuundo chini ya uongozi wa David Barnea, mkuu wa Mossad, kwa nia ya "kulenga kina cha kisiasa na kijamii nchini Iran na sio tu muundo wake wa kijeshi."

Uchunguzi wa gazeti la Kizayuni katika suala hili unahusika na juhudi za kitengo husika kuharibu sura ya maafisa wa mfumo wa Iran na linaandika kwamba kitengo hiki kwa kutumia kampeni za vyombo vya habari na shinikizo la umma kinajaribu kuwaondoa maadui wa Tel Aviv kutoka nyadhifa zao bila kuwaondoa kimwili.

Ripoti hii inaongeza kwamba mkabala huu unategemea matumizi ya vyombo vya habari, mitandao ya kijamii, nyenzo za umma na hata uundaji wa akaunti bandia na usambazaji wa maudhui yaliyolengwa ndani ya Iran, na lengo lake ni kudhoofisha imani ya umma kwa viongozi wa mfumo na kuuonyesha kuwa dhaifu.

Gazeti hili likimnukuu afisa mmoja wa zamani wa kitengo hicho, lisisitiza kwamba aina hii ya operesheni ni ya gharama ndogo kuliko mauaji na kwa muda mrefu inaweza kuwa na athari kubwa, kwa sababu inalenga "usalama wa kisaikolojia na wa vyombo vya habari wa Iran."

Kwa mujibu wa ripoti hii, Mossad katika eneo hili haishii kwa kukusanya taarifa tu, bali inafanya kazi ya kuchambua hali ya hewa ya umma ndani ya Iran na inatumia maandamano ya kijamii na kiuchumi kwa upana zaidi kwa lengo la kujenga shinikizo la ndani linaloongezeka kwa mfumo.

Kama Israel Hayom inavyoandika, kitengo husika katika miaka ya hivi karibuni kimeunda zana za hali ya juu za kidijitali zinazojumuisha "majeshi ya kidijitali" na "akaunti bandia" ili kuharibu sura ya maafisa wa mfumo wa Iran, na katika eneo hili lina ushirikiano mkubwa na vyombo vya habari vya upinzani nchini nje ili kutangaza ujumbe unaolenga kudhoofisha sura ya uongozi mjini Tehran.