Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA, deni la kitaifa la Marekani tangu kuanza kwa uvamizi haramu wa Washington na utawala wa Kizayuni kwenye ardhi ya Iran umeongezeka kwa zaidi ya dola bilioni 406.5.

Kwa mujibu wa taarifa ya chombo hiki cha habari, kulingana na data iliyochapishwa na Wizara ya Hazina ya Marekani, deni la kitaifa la nchi hiyo limeongezeka kutoka dola trilioni 38.77 mnamo Februari 27 (siku moja kabla ya kuanza kwa uvamizi dhidi ya Tehran) hadi dola trilioni 39.18 mnamo Mei 30 (leo Jumamosi).

Kwa upande mwingine, shirika la habari la RIA Novosti lilisema katika suala hili: Ripoti hii pia inaonyesha kwamba serikali ya Marekani hadi sasa haijatoa taarifa kamili kuhusu gharama halisi ya operesheni dhidi ya Iran na athari zake kwenye deni la umma la nchi.

Inafaa kukumbuka kwamba gazeti la Marekani la New York Times hivi karibuni katika ripoti yake lilitangaza kwamba mgogoro wa deni la Marekani kuzidi ukubwa wa uchumi wa nchi hii sio tena mgogoro wa kifedha tu, bali umekuwa mgogoro wa kawaida ya kisaikolojia na kisiasa pamoja na nakisi ya bajeti na deni sugu.

Watetezi wa kupunguza nakisi ya bajeti katika miaka ya hivi karibuni wamejitahidi sana kupata njia za kuwashangaza wanasiasa na umma na kuwalazimisha kulichukulia kwa uzito deni la shirikisho linalokua.