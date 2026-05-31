Mashambulio ya Trump dhidi ya Papa kwa sababu ya kupinga vita dhidi ya Iran

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA kwa kunukuu The Hill, Donald Trump, Rais wa Marekani, alimkosoa Papa Leo XIV, kiongozi wa Wakatoliki duniani, na Brandon Johnson, meya wa Chicago, kwa sababu ya kukutana kwao Vatican na akasema kwamba mtu anapaswa kumueleza Papa kwamba meya wa Chicago ni mtu asiye na faida.

Trump aliandika kwenye mtandao wake wa kijamii wa Truth Social: «Mtu anapaswa kumueleza Papa kwamba meya wa Chicago hana faida, na kwamba Iran haipaswi kupata silaha za nyuklia!» Katika ujumbe huu, pia alichapisha tena picha za mkutano wa Johnson na Papa. Katika picha hizi, meya wa Chicago anampa Papa bendera ndogo ya mji huo, na wote wawili wanaonekana wakishikilia kofia ya timu ya besiboli ya Chicago Cubs; wakati Papa Leo XIV anajulikana kama shabiki wa timu ya White Sox.

Matamshi ya Trump yamezidisha mvutano wake wa awali na Papa. Rais wa Marekani hapo awali alikuwa amekosoa ukosoaji wa Papa kuhusu vita dhidi ya Iran na misimamo yake kuhusu uhamiaji na masuala ya kijamii, akisema hataki kuwa na Papa anayefikiri kwamba Iran inaweza kupata silaha za nyuklia. Trump pia alikuwa amekosoa upinzani wa Papa dhidi ya baadhi ya sera za serikali ya Marekani, ikiwemo hatua za kijeshi na za uhamiaji.

Kwa upande mwingine, Papa Leo alikuwa amesema hapo awali kwamba haogopi utawala wa Trump na bado atasema kwa uwazi kuhusu ujumbe wa Injili na masuala ya kibinadamu. Mkutano wake na Brandon Johnson huko Vatican ulijikita zaidi katika mada kama vile haki ya kijamii, uhamiaji, kusaidia tabaka zilizo hatarini na ushirikiano wa kibinadamu.

Meya wa Chicago pia, akijibu matamshi ya Trump, alitangaza kwamba wananchi wa Chicago wamechoka na «vita» vya Trump dhidi ya Iran, na kwamba sera zake zinafanya maisha ya familia za wafanyakazi kuwa magumu zaidi.