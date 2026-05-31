Onyo la mwanasiasa wa Finland kuhusu matokeo ya misaada ya silaha kwa Ukraine

31 Mei 2026 - 13:57
News ID: 1820731
Source: ABNA
Mwanasiasa mmoja wa Finland alionya kwamba Umoja wa Ulaya kwa kupeleka silaha Ukraine kumeruka mara nyingi «mistari nyekundu» ya Urusi.

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA kwa kunukuu RIA Novosti, Armando Mema, mwanasiasa wa Finland na mwanachama wa chama cha «Muungano wa Uhuru», alisema: Umoja wa Ulaya kwa kufadhili vita na kupeleka silaha za kuua Ukraine, umeruka mara nyingi mistari nyekundu.

Aliongeza: Urusi imeonyesha tena utayari wake wa kuzungumza na Ulaya na inatumai kuwa mzozo huu utatatuliwa kwa njia ya kidiplomasia.

Mahusiano kati ya Urusi na Umoja wa Ulaya yamekuwa mabaya tangu kuanza kwa vita vya Ukraine. Mazungumzo ya amani ya Ukraine hadi sasa hayajazaa matunda na pande zote haziko tayari kufanya maelewano kuhusu masuala yenye mabishano.

Moscow inailaumu Brussels kwa kuvuruga mazungumzo ya amani na kuifadhili na kuipatia silaha Ukraine kwa ajili ya vita dhidi ya Urusi.

