Baqaee: Tamko la EU ni Mfano Dhahiri wa Unafiki na Mbinu Mbili

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA, Ismail Baqaee, msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje, katika kujibu tamko la msemaji wa Umoja wa Ulaya aliyelaumu hatua ya Iran ya kujilinda dhidi ya mashambulizi ya uchokozi ya Marekani, kwenye mitandao ya kijamii aliandika: "Tamko la Umoja wa Ulaya linaloilaumu Iran kwa kutumia haki yake halali ya kujilinda dhidi ya mashambulizi haramu ya Marekani yanayotokea nchi jirani ya kusini ya Ghuba ya Uajemi, ni mfano dhahiri wa unafiki na mbinu mbili. Tamko hili ni la unafiki na kutowajibika."

Umoja wa Ulaya unapaswa kushikamana na kanuni za utawala wa sheria na Mkataba wa Umoja wa Mataifa ambao umekuwa ukidai kuyafuata. Umoja wa Ulaya unapaswa kuachana na mbinu ya kuwaridhisha wavamizi na kuwalaumu wale wanaojilinda.

Hatua ya Iran ya kulenga vituo na nyenzo zinazotumiwa kwa uchokozi wa kijeshi dhidi ya Iran, ni hatua halali katika mfumo wa haki ya kujilinda.

Serikali zina wajibu wa kisheria kuzuia wahusika wavamizi kutumia ardhi na nyenzo zao kushambulia nchi nyingine.