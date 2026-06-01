Bunge litafanya usimamizi wa Mlango wa Hormu kuwa halali; Oman nayo yuko mezani

Alaeddin Boroujerdi, mjumbe wa Tume ya Usalama wa Kitaifa na Sera ya Kigeni ya Baraza la Kushauriana la Kiislamu, katika mahojiano na mwandishi wa ABNA kuhusu hali ya sasa ya mpango wa Bunge wa usimamizi na utawala wa Iran juu ya Mlango wa Hormu, alisema: "Tunangoja vikao vya Bunge vianze rasmi ili tuweze kugeuza mpango huu kuwa sheria."

Aliongeza: "Bila shaka, usimamizi wa Iran juu ya Mlango wa Hormu tayari unatekelezwa sasa hivi, na sisi tunatafuta tu kupitisha mpango huu ili kuimarisha zaidi usimamizi huu."

Mjumbe wa Tume ya Usalama wa Kitaifa na Sera ya Kigeni alisisitiza: "Wakati Amerika inapoweka vikwazo dhidi ya shirika letu jipya – 'Taasisi ya Usimamizi wa Njia ya Maji ya Ghuba ya Uajemi' – hiyo inamaanisha kwamba tayari sasa Iran ana usimamizi na udhibiti wa Mlango wa Hormu, kwa sababu taasisi hii ya Iran iliundwa kukagua maombi ya kupitia Mlango wa Hormu, na Amerika imeiwekea vikwazo."

Boroujerdi aliendelea: "Kwa sasa, utawala, usimamizi na udhibiti wa Iran juu ya Mlango wa Hormu unatekelezwa, na tunataka kuidhinisha suala hili, pamoja na utaratibu unaotekelezwa sasa kwenye mlango huo, kwa njia ya sheria pia. Insha'Allah, hatua ya utungaji sheria bungeni pia itakamilika."

Mjumbe wa Tume ya Usalama wa Kitaifa wa Bunge kuhusu vipengele vya kisheria vya suala hili alisema: "Mlango wa Hormu upo katika maji ya eneo la Iran na Oman, hivyo ni Iran na Oman pekee wanaoweza kuamua jinsi ya kuusimamia, na hakuna nchi nyingine yenye haki ya kuingilia suala hili."

Boroujerdi alisisitiza: "Maafisa wa nchi yetu, akiwemo Naibu Waziri wa Mambo ya Nje, wamefanya mazungumzo na upande wa Oman katika suala hili, na mazungumzo yanaendelea ili kufikia mfumo wa jinsi Iran na Oman watakavyosimamia kwa pamoja Mlango wa Hormu. Licha ya shinikizo la Marekani, Waoman nao wako mezani katika suala hili."