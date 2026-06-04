Mashambulizi ya ndege zisizo na rubani za utawala wa Israel kusini na mashariki mwa Lebanon

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA kwa kunukuu Al-Jazeera, vyanzo vya habari vimeripoti mashambulizi kadhaa ya ndege zisizo na rubani za utawala wa Israel kwenye maeneo ya kusini na mashariki mwa Lebanon.

Mwandishi wa Al-Jazeera aliripoti kwamba ndege za Israel zililenga kijiji cha Zebdin na maeneo ya karibu ya kijiji cha Mifdun katika mji wa Nabatiyah kusini mwa Lebanon.

Kwa mujibu wa taarifa hii, kijiji cha Maarub katika mji wa Tyre kusini mwa Lebanon pia kililengwa na mashambulizi ya ndege zisizo na rubani za utawala wa Israel.

Mashariki mwa Lebanon, kijiji cha Sohmar huko West Bekaa kililengwa na mashambulizi matano ya anga ya utawala wa Israel.

Shirika la habari la rasmi la Lebanon lilitangaza kwamba mashambulizi ya utawala wa Israel dhidi ya kijiji cha Sohmar huko West Bekaa mashariki mwa nchi hiyo yalisababisha shahidi mmoja na watu wanne kujeruhiwa.

Kwa mujibu wa taarifa hii, mashambulizi haya yalilenga maeneo katika kijiji cha Sohmar na wahudumu wa dharura walipelekwa eneo la tukio.

Mwandishi wa Al-Jazeera pia aliripoti mashambulizi ya ndege zisizo na rubani za utawala wa Israel dhidi ya kijiji cha Tebnin katika mji wa Bint Jbeil kusini mwa Lebanon.