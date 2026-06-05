Mali Yatangaza Zawadi ya Mamilioni ya Dola kwa Taarifa za Viongozi wa Kigaidi wa JNIM

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– Serikali ya kijeshi ya Mali imetangaza zawadi ya fedha kwa yeyote atakayetoa taarifa zitakazosaidia kukamatwa au kuuawa kwa viongozi wa kundi la wanamgambo la Jama'at Nasr al-Islam wal Muslimin (JNIM), linalohusishwa na mtandao wa Al-Qaeda.

Kwa mujibu wa tangazo hilo, serikali ya Mali imetenga dola milioni 3.5 za Marekani kwa taarifa zitakazowezesha kukamatwa au kuuawa kwa kiongozi wa kundi hilo, Iyad Ag Ghaly. Aidha, dola milioni 2.5 zimetengwa kwa yeyote atakayetoa taarifa kuhusu naibu wake, Amadou Kouffa.

Hatua hiyo inakuja wakati mamlaka za Mali zikiendelea kuimarisha operesheni za usalama dhidi ya makundi ya wanajihadi ambayo yamekuwa yakifanya mashambulizi katika maeneo mbalimbali ya nchi hiyo na ukanda mzima wa Sahel kwa miaka kadhaa.

Kundi la JNIM ni miongoni mwa makundi yenye ushawishi mkubwa wa kijihadi katika eneo la Sahel, na limehusishwa na mashambulizi dhidi ya vikosi vya usalama pamoja na raia katika nchi za Mali, Burkina Faso na Niger.

Serikali ya Mali imeeleza kuwa mpango huo wa zawadi ni sehemu ya juhudi za kuongeza ushirikiano wa wananchi na vyombo vya usalama katika vita dhidi ya ugaidi na kurejesha amani na utulivu nchini humo.