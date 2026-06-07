Mapigano ya Madaraka katika Mossad Yamezidi: Mkuu Mpya Amemwondoa Naibu wake

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA kwa kunukuu tovuti ya gazeti la Misri la Al-Sharq Al-Awsat, shirika la kijasusi la nje la Israel (Mossad) limeshuhudia mabadiliko makubwa katika muundo wake wa usimamizi; kwa kiasi kwamba «Roman Gofman» mkuu mpya wa shirika hili, amemwondoa naibu wake na mtu wa pili katika Mossad anayejulikana kwa herufi «A.» kutoka wadhifa wake.

Kulingana na ripoti hii, mtu huyu alitajwa kuwa mmoja wa wakuu waliokuwa wachaguzi mkuu wa kumrithi «David Barnea» mkuu wa zamani wa Mossad.

Vyanzo vyenye ufahamu vimeiambia vyombo vya habari vya Kizayuni kuwa naibu aliyeondolewa alikuwa karibu na Barnea na alikuwa mpinzani mkubwa wa kuteuliwa kwa Gofman [mkuu mpya wa Mossad].

Gofman hapo awali alikuwa mshauri wa kijeshi wa Netanyahu.

Kwa mujibu wa vyanzo hivi, Barnea alijaribu kumweka naibu wake kama mrithi wake katika uongozi wa Mossad, lakini mwishowe Netanyahu alimchagua Gofman kwa wadhifa huu.

Kwa mujibu wa ripoti hii, afisa aliyeondolewa ana zaidi ya miaka 22 ya uzoefu wa kufanya kazi katika operesheni za siri na katika kipindi chote cha huduma yake ameongoza sehemu tatu za operesheni za Mossad.

Pia alifanikiwa kupata «Tuzo la Usalama la Israel» mara tano.

Vyanzo hivyo vimeongeza kuwa, miongoni mwa faili zilizo wazi zaidi zilizokuwa chini ya usimamizi wa afisa huyu wa kijasusi ni pamoja na jitihada za Mossad za kupindua serikali nchini Iran ambazo hadi sasa hazijafanikiwa.

Kwa upande mwingine, duru zingine za ndani za Mossad zimeukosoa uharaka wa uamuzi wa Gofman wa kumwondoa naibu wake.

Vyanzo hivi vinaamini kuwa mkuu huyu mpya kutokana na historia yake ya kijeshi kwa kiasi kikubwa, ana uzoefu mdogo katika muundo wa kijasusi wa Mossad na kumbakisha naibu wa zamani katika kipindi cha mpito kungesaidiya kuhamisha uzoefu na usimamizi laini wa faili nyeti.

Ofisi ya Waziri Mkuu wa utawala wa Kizayuni pia kwa kuthibitisha hatua hii ya Gofman, imetangaza kuwa naibu mpya atachaguliwa kutoka miongoni mwa wafanyakazi wa ndani wa Mossad.