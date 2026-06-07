Operesheni dhidi ya Uzayuni Kusini mwa Ukingo wa Magharibi

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA kwa kunukuu kituo cha Al Jazeera, jeshi la utawala wa Israel lilitangaza: limepokea ripoti kuhusu kutokea kwa operesheni ya kukandamiza kusini mwa Ukingo wa Magharibi, na vikosi vya usalama vinafanya uchunguzi wa maelezo na vipimo vya tukio hili.

Vyanzo vya Kizayuni vimeripoti kwamba mmoja wa walowezi amejeruhiwa katika operesheni ya kukandamiza kwa gari kusini mwa Bethlehemu.

Kulingana na ripoti hii, operesheni kubwa ya utafutaji inaendelea kwa mhusika wa tukio hili la kukandamiza, ambaye alitoroka eneo la tukio baada ya kufanya operesheni hiyo.

Jeshi la utawala wa Israel hadi sasa halijatoa habari zaidi kuhusu uwezekano wa majeruhi, utambulisho wa mhusika au eneo halisi la tukio hili.