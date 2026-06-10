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Makao Makuu ya Khatam: Jeshi na Pasdaran washambulia kambi za Marekani

10 Juni 2026 - 09:34
News ID: 1825166
Source: ABNA
Makao Makuu ya Khatam: Jeshi na Pasdaran washambulia kambi za Marekani

Makao Makuu ya Khatam al-Anbiya yametangaza: Shambulio la jeshi na Pasdaran (Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu) dhidi ya kambi za Marekani lilikuwa ni jibu kwa uchokozi wa jeshi la kigaidi la Marekani katika maeneo ya kusini mwa nchi kutokana na kuanguka kwa helikopta yao aina ya Apache.

Kwa mujibu wa shirika la habari la Abna, Makao Makuu ya Khatam al-Anbiya yamesema: “Kwa kujibu uchokozi wa jeshi la Marekani katika maeneo ya kusini mwa nchi kwa kisingizio cha uwongo cha kuanguka kwa helikopta yao, baadhi ya kambi za Marekani katika eneo hilo zililengwa na shambulio kubwa la jeshi shujaa la Jamhuri ya Kiislamu na Pasdaran (IRGC).

Jeshi la Marekani lijue kwamba ikiwa litarudia uchokozi dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, mashambulio makali na makubwa zaidi yatafanywa dhidi ya malengo yaliyoainishwa katika eneo hilo.”

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