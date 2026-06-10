Vyombo vya Habari vya Kiarabu: IRGC yateka moto kambi za Marekani katika eneo hili

Kwa mujibu wa shirika la habari la Abna kwa kunukuu Al Jazeera, vyanzo vya ndani vimesema kwamba alfajiri ya Alhamisi, king'ora cha tahadhari nchini Bahrain kilianza baada ya shambulio la anga dhidi ya nchi hiyo.

Kulingana na ripoti hizi, makombora yaliingia angani mwa Bahrain na mifumo ya ulinzi wa anga pia ilianzishwa ili kuyadhibiti.

Vyombo vya habari vya Kiarabu viliripoti kwamba kambi ya wanajeshi wa Marekani nchini Bahrain imelengwa na mashambulizi ya ndege zisizo na rubani na makombora.

Pia, kwa mujibu wa vyanzo hivyo, makao makuu ya Kikosi cha Tano cha Jeshi la Wanamaji la Marekani nchini Bahrain yamepigwa.

Ripoti zinaonyesha kwamba milipuko kadhaa nchini Bahrain inaendelea.

Wakati huo huo, vyanzo vya ndani viliripoti kwamba milipuko ilitikisa Kuwait lakini king'ora cha tahadhari hakikuanzishwa.

Mkuu wa Majeshi ya Kuwait pia alidai kwamba mifumo ya ulinzi wa anga ya nchi yake kwa sasa inapambana na malengo ya anga (ya Iran).

Inasemekana kwamba kambi ya wanajeshi wa kigaidi wa Marekani katika eneo la Al Jahra nchini Kuwait imeshambuliwa.

Dakika chache baadaye, vyombo vya habari vya Kiarabu viliandika kwamba makombora yaliyorushwa na Iran yalilenga kambi za Al Azraq na Muwaffaq al-Salti zinazowekewa wanajeshi wa Marekani nchini Jordan, ambayo inachukuliwa kuwa sehemu kuu ya kuanzia kwa Jeshi la Wanahewa la Marekani katika eneo hilo.

Vyombo vya habari viliripoti kusikika kwa milipuko kadhaa mikubwa katika eneo la Sakhir nchini Bahrain (ambalo linajumuisha Kambi ya Wanahewa ya Isa).