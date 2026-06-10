Onyo la Araghchi: Ikiwa mnataka kuwa salama, bora muondoke katika eneo hili

Kwa mujibu wa shirika la habari la Abna, Sayyid Abbas Araghchi, katika majibu yake kwa uvamizi wa anga wa Marekani leo asubuhi kusini mwa Iran, aliandika kwenye ukurasa wake binafsi: "Licha ya kushindwa kwenye uwanja wa vita, Marekani imeamua tena kujaribu azma yetu."

Aliongeza: "Majeshi yetu yenye nguvu hayaachi shambulio au tishio lolote bila kujibiwa. Ikiwa mnataka kuwa salama, bora muondoke katika eneo letu."

Araghchi alisisitiza: "Historia ya Ghuba ya Uajemi ina hadithi nyingi juu ya hatma mbaya ya wageni wavamizi. Hormuz haiko katika maji ya kimataifa, ni ya pamoja kati ya Iran na Oman, na iko maelfu ya maili kutoka pwani ya Marekani. Mipaka ya bahari iko wazi kabisa na haina utata."