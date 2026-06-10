Onesho jingine la unafiki katika Baraza la Usalama / Azimio namba 2231 limeisha muda wake

Kwa mujibu wa shirika la habari la Abna, Uwakilishi wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran katika Umoja wa Mataifa wakati wa kufanyika kwa kikao cha Baraza la Usalama ulisema: "Tena onesho jingine la unafiki na viwango viwili katika mkutano na mjadala wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa."

Uwakilishi wa Iran katika Umoja wa Mataifa ulibainisha: "Azimio namba 2231 la Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa liliisha muda wake tarehe 18 Oktoba 2025, na kuhitimisha masharti na majukumu yote husika. Hakuna msingi wowote wa kisheria kwa kinachojulikana kama kamati ya 1737, hakuna azimio lolote la vikwazo la Baraza la Usalama dhidi ya Iran lililosalia, na hakuna uhalali wowote wa kufanya vikao chini ya ajenda ya 'kutokueneza'."

Uwakilishi wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran katika makao makuu ya Umoja wa Mataifa mjini New York ulisisitiza: "Huu ni matumizi mabaya ya mamlaka ya Baraza la Usalama na jaribio la kimakusudi la kukwaza jumuiya ya kimataifa."

Uwakilishi wa Iran katika Umoja wa Mataifa uliongeza: "Kwa zaidi ya miongo mitano, Iran imekuwa nchi inayowajibika mwanachama wa Mkataba wa NPT, na haijawahi kutafuta silaha za nyuklia. Tishio halisi kwa mfumo wa kutokueneza ni kutoadhibiwa kwa wale wanaoshambulia vituo vya nyuklia vya amani vilivyo chini ya ulinzi, huku wakidai kufuata sheria za kimataifa na kutokueneza."

Uwakilishi wa Iran katika Umoja wa Mataifa uliongezea: "Hali ya sasa ni matokeo ya moja kwa moja ya kujiondoa kwa Marekani kutoka kwa JCPOA, kutofuata mara kwa mara kwa nchi tatu za Ulaya kwa ahadi zao, na mashambulio ya kijeshi yasiyo halali ya Marekani na Israel dhidi ya vituo vya nyuklia vya amani vilivyo chini ya ulinzi wa Iran."