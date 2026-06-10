Mashambulio ya ndege zisizo na rubani ya Jeshi dhidi ya kambi za Marekani katika eneo

Kwa mujibu wa ripoti ya shirika la habari la Mehr kwa kunukuu Idara ya Mahusiano ya Umma ya Jeshi, katika kuendelea kwa operesheni za kukabiliana na uovu na usumbufu unaofanywa na jeshi la Marekani kwa wakazi wa kusini mwa nchi, alfajiri ya siku ya Alhamisi tarehe 20 Khordad 1405 (10 Juni 2026), Jeshi la Jamhuri ya Kiislamu ya Iran katika hatua ya kulipiza, kwa wimbi la mashambulio ya ndege zisizo na rubani, lililenga kambi za Marekani na mifumo ya rada ya Kikosi cha Tano cha Marekani nchini Bahrain.