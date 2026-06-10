Barua ya Araghchi kwa wanachama wa Baraza la Magavana kuhusu hatua haramu dhidi ya Iran

Kwa mujibu wa shirika la habari la Abna, Sayyid Abbas Araghchi, Waziri wa Mambo ya Nje wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, katika barua aliyowandikia mawaziri wa mambo ya nje wa nchi wanachama wa Baraza la Magavana, aliwakumbusha kwamba Marekani ndiyo chanzo cha mgogoro uliopo, na haipaswi kuruhusiwa kutumia Baraza la Magavana vibaya kujaribu kuhalalisha vitendo vyake haramu.

Araghchi katika barua hii, ambayo ilitumwa wakati huo huo na kikao cha robo mwaka cha Juni cha Baraza la Magavana la Shirika la Kimataifa la Nishati ya Atomiki (IAEA), aliita rasimu ya azimio iliyowasilishwa na Marekani kuwa ni hatua ya kisiasa na yenye nia mbaya.

Waziri wa Mambo ya Nje wa Iran, akizungumzia kwamba chini ya masaa 24 baada ya kupitishwa kwa azimio la Baraza la Magavana mwaka jana Juni 2025, serikali ya Israeli na Marekani zilifanya shambulio haramu dhidi ya vituo vya nyuklia vya Iran vilivyo chini ya ulinzi wa IAEA na kuwaua watu wengi wa Iran, alitaka kujua: "Je, IAEA itakuwa tena chombo cha kuhalalisha uvamizi dhidi ya vituo vya nyuklia vya amani?"

Araghchi katika barua hii alisisitiza kwamba mhimili mkuu wa rasimu ya azimio yeye mwenyewe ndiye chanzo cha mgogoro anaodai kuushughulikia sasa.

Aliporejea mashambulio mengi ya Marekani na serikali ya Israeli dhidi ya vituo vya nyuklia vya amani vya Iran, pamoja na mauaji ya wanasayansi wa nyuklia wa Iran na wanafamilia zao tangu Juni 2025, aliyasema matendo haya mabaya kuwa ni ya kipekee katika historia ya IAEA na akabainisha kwamba mashambulio kama hayo yana athari kubwa kwa mfumo wa sheria za kimataifa, amani na usalama wa ulimwengu, mfumo wa kutokueneza, na utekelezaji wa ulinzi wa IAEA.

Waziri wa Mambo ya Nje wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, akizichukia yaliyomo kwenye rasimu ya azimio la Marekani, pia alisema kwamba maandishi haya yanazingatia tu matokeo ya maendeleo ya hivi karibuni na yanaepuka kimakusudi kuzitaja sababu na mizizi ya malezi ya hali ya sasa.

Araghchi aliporejelea uwajibikaji wa wanachama wa Baraza la Magavana katika kufanya uamuzi kuhusu zoezi hili la kihalifu la Marekani, alibainisha kwamba kura ya nchi wanachama haitaathiri tu dosari ya sasa ya Iran, bali pia uaminifu, uhuru na mustakabali wa IAEA, pamoja na Mkataba wa Kutokueneza Silaha za Nyuklia (NPT).