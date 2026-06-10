Operesheni mpya ya upinzani nchini Lebanon: Shinikizo la uwanjani dhidi ya utawala wa Kizayuni

Kwa mujibu wa ripoti ya shirika la habari la Abna kwa kunukuu Al-Masirah, taarifa kutoka uwanjani kwenye mipaka ya Lebanon na Palestina inayokaliwa zinaonyesha kwamba vikosi vya upinzani wa Kiislamu nchini Lebanon katika masaa 24 yaliyopita vimefanya msururu wa operesheni za malengo dhidi ya nafasi na harakati za jeshi la utawala wa Kizayuni; operesheni zinazoonyesha kuendelea kwa vita vya kumaliza nguvu dhidi ya utawala huu.

Kwa mujibu wa ripoti hii, vyombo vya habari vya Kizayuni viliripoti kuhusu mapigano yaliyotokea baada ya mpiganaji mmoja wa upinzani kuingia karibu na mipaka ya kaskazini ya Palestina inayokaliwa. Kwa mujibu wa vyanzo hivi, mshambuliaji baada ya kuvuka mpaka alipambana na vikosi vya jeshi la utawala, jambo ambalo lilisababisha kufungwa kwa baadhi ya njia na kutolewa kwa amri za dharura kwa walowezi katika maeneo ya mpakani.

Katika fani ya ulinzi wa anga, Hizbullah ilitangaza kuwa ililenga ndege ya utambuzi isiyo na rubani ya utawala wa Kizayuni aina ya Hermes 450 angani mwa kusini mwa Lebanon na kuilazimisha kurudi nyuma; hatua inayochukuliwa kama kuashiria kuongezeka kwa uwezo wa upinzani kukabiliana na shughuli za anga za utawala huu.

Wakati huo huo, vyombo vya habari vya utawala wa Kizayuni viliripoti kuhusu kujeruhiwa kwa wanajeshi kadhaa wa utawala huu kufuatia shambulio la ndege isiyo na rubani ya mashambulio inayomilikiwa na Hizbullah. Pia kufuatia kuingia kwa ndege isiyo na rubani angani mwa Magharibi mwa Galilaya, king'ora cha tahadhari kiliwaka katika maeneo kadhaa.

Katika matukio ya uwanjani ya ardhini, Hizbullah ilitangaza kuwa ililenga kwa makombora jaribio la kitengo cha kivita cha jeshi la utawala wa Kizayuni la kusonga mbele katika moja ya nguzo za mpakani na kulilazimisha kurudi nyuma.