«Mlinganyo Mpya wa Kikakati» wa Iran katika eneo kwa kuzingatia kanuni ya «umoja wa uwanja wa vita»

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA, vyombo vya habari vya utawala wa Kizayuni vilikiri kwamba baada ya mashambulizi ya kulipiza kisasi ya Iran dhidi ya shabaha za Israel kwa kujibu uchokozi dhidi ya kitongoji cha kusini cha Beirut, sasa «mlinganyo mpya wa kikakati» umeibuka kwenye uwanja wa vita wa kikanda.

Kwa mujibu wa ripoti hii, katika mfululizo wa mijadala iliyorushwa kwenye kituo cha 12 cha televisheni cha utawala wa Kizayuni, wasiwasi uliibuka ndani ya taasisi ya usalama ya Israel kuhusu jinsi ya kukabiliana na «mstari mwekundu» mpya unaohusiana na Beirut, haswa wakati wa maonyo ya Iran dhidi ya kuongeza mivutano yoyote nchini Lebanon.

Kwa mukhtasari wa wachambuzi wa Kizayuni, matukio ya hivi karibuni yanaonyesha mabadiliko katika usawa wa kuzuia, kwani sasa inaonekana kwamba nafasi ya Israel ya kuchukua hatua imepunguzwa chini ya ushawishi wa mabadiliko ya hesabu za kikanda.