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«Mlinganyo Mpya wa Kikakati» wa Iran katika eneo kwa kuzingatia kanuni ya «umoja wa uwanja wa vita»

12 Juni 2026 - 18:16
News ID: 1826155
Source: ABNA
«Mlinganyo Mpya wa Kikakati» wa Iran katika eneo kwa kuzingatia kanuni ya «umoja wa uwanja wa vita»

Vyombo vya habari vya utawala wa Kizayuni vilikiri kwamba mashambulizi ya kulipiza kisasi ya hivi karibuni ya Iran kwa kuunga mkono Lebanon yameleta «mlinganyo mpya wa kikakati» katika eneo hilo.

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA, vyombo vya habari vya utawala wa Kizayuni vilikiri kwamba baada ya mashambulizi ya kulipiza kisasi ya Iran dhidi ya shabaha za Israel kwa kujibu uchokozi dhidi ya kitongoji cha kusini cha Beirut, sasa «mlinganyo mpya wa kikakati» umeibuka kwenye uwanja wa vita wa kikanda.

Kwa mujibu wa ripoti hii, katika mfululizo wa mijadala iliyorushwa kwenye kituo cha 12 cha televisheni cha utawala wa Kizayuni, wasiwasi uliibuka ndani ya taasisi ya usalama ya Israel kuhusu jinsi ya kukabiliana na «mstari mwekundu» mpya unaohusiana na Beirut, haswa wakati wa maonyo ya Iran dhidi ya kuongeza mivutano yoyote nchini Lebanon.

Kwa mukhtasari wa wachambuzi wa Kizayuni, matukio ya hivi karibuni yanaonyesha mabadiliko katika usawa wa kuzuia, kwani sasa inaonekana kwamba nafasi ya Israel ya kuchukua hatua imepunguzwa chini ya ushawishi wa mabadiliko ya hesabu za kikanda.

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