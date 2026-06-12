Kuchapishwa kwa maelezo mapya kuhusu rasimu ya mkataba wa maelewano kati ya Iran na Marekani

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA, maelezo mapya kuhusu rasimu ya mkataba wa vifungu 14 kati ya Iran na Marekani yalichapishwa na chanzo karibu na timu ya mazungumzo ya Iran. Maelezo ya rasimu hii ni kama ifuatavyo:

Kusimamisha mara moja na kwa kudumu vita katika pande zote ikiwemo Lebanon.

Ahadi ya Marekani ya kutokuingilia mambo ya ndani ya Iran na kuheshimu uhuru wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran.

Kuondoa kabisa zuio la baharini ndani ya siku 30.

Ahadi ya Marekani ya kuondoa vikosi vyake kutoka karibu na Iran.

Kufungua Mlango wa Hormuz ndani ya siku 30 kwa mipango ya Iran.

Kusitisha vikwazo vya uuzaji wa mafuta, bidhaa za petrokemikali na bidhaa zake, na upatikanaji kamili wa Iran kwa rasilimali zake za kifedha.

Umuhimu wa Marekani na washirika wake kuwasilisha mipango ya kujenga upya Iran kwa kiasi kisichopungua dola bilioni 300.

Siku 60 za mazungumzo kufikia makubaliano ya mwisho kwa kuzingatia masuala ya nyuklia, kukomesha kabisa vikwazo vya msingi na vya upili vya Marekani, na maazimio ya Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa na Baraza la Magavana wa IAEA.

Kurudia ahadi ya Iran katika mkataba wa NPT ya kutotengeneza silaha za nyuklia.

Katika kipindi cha mazungumzo, Marekani imeahidi haitaongeza vikosi vyake katika eneo hilo na haitatoa vikwazo vipya.

Kufungia dola bilioni 24 za mali za Iran zilizozuiliwa katika kipindi cha siku 60 za mazungumzo ya mwisho. Nusu ya kiasi hiki kinapaswa kuwa mikononi mwa Iran kabla ya kuanza kwa mazungumzo.

Kuunda utaratibu wa ufuatiliaji wa kutekeleza makubaliano.

Makubaliano ya mwisho yataidhinishwa kwa azimio la Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa.