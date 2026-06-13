Wasiwasi wa Utawala wa Kizayuni Kuhusu Mradi wa Pamoja wa Uturuki na Saudi Arabia

Kwa mujibu wa ripota wa ABNA, gazeti la Kiebrania Yedioth Aharonoth liliripoti kwamba Saudi Arabia na Uturuki zinaelekea katika kuanzisha ukanda wa biashara wa nchi kavu unaounganisha nchi za Kiarabu za Ghuba ya Uajemi na Ulaya kupitia Syria na Yordani.

Katika ripoti hii imesemwa, mradi huu kivitendo unauelewakilisha utawala wa Kizayuni na unakuwa mshindani wa ukanda wa kiuchumi wa India-Mashariki ya Kati-Ulaya unaojulikana kama IMEC. Utawala wa Kizayuni unachukuliwa kuwa mmoja wa wafadhili wakuu wa mradi huo.

Kulingana na ripoti hii, ushirikiano kati ya Uturuki na Saudi Arabia utafanya bidhaa kubadilishwa kati ya Asia na Ulaya kupitia ardhi ya Syria na Yordani hadi Uturuki bila kupita katika maeneo yaliyochukuliwa au kutegemea bandari ya Haifa.

Katika ripoti hii imesemwa, mradi uliotajwa unadhoofisha nafasi ya utawala wa Kizayuni katika mzunguko mkuu wa biashara kati ya Asia na Ulaya.

Kulingana na ripoti hii, siku zilizopita mawaziri wa usafiri wa Uturuki na Saudi Arabia walitia sahihi maelezo ya maelewano katika uwanja wa ushirikiano wa reli na usafirishaji. Ushindani kati ya miradi hii miwili unaonyesha ushindani wa ramani ya njia za nchi kavu katika eneo.