Mwandishi wa Kizayuni: Netanyahu Ameshikwa Na Ghafla

Kwa mujibu wa ripota wa ABNA akimnukuu Al-Mayadeen, Barak Ravid, mwandishi wa kituo cha 12 cha televisheni cha utawala wa Kizayuni, akimnukuu afisa mmoja wa Marekani, alidai kwamba Donald Trump, Rais wa Marekani, akimwelekea Benjamin Netanyahu, Waziri Mkuu wa utawala huo, alisisitiza kuwa makubaliano na Iran ni mazuri sana na kwamba wakati wa kumaliza vita umefika.

Ravid aliongeza kuwa Netanyahu hakujulishwa mapema kuhusu msimamo wa Trump kuhusu makubaliano na Iran na alishikwa na ghafla katika suala hili. Anajikuta katika hali ngumu.

Afisa mmoja wa Marekani pia alisema kuwa Netanyahu hachukui msimamo mkali katika mazungumzo yake ya simu na Trump na anajua kuwa makubaliano yako karibu kufikiwa na hawezi kuzuia mchakato huu.

Hapo awali, Axios iliripoti kwa kunukuu vyanzo na maafisa wa Marekani kwamba huko Washington kuna wasiwasi kwamba Benjamin Netanyahu, Waziri Mkuu wa utawala wa Kizayuni, atacheza nafasi ya kuvuruga hata kama makubaliano yatakamilika. Hii ni wakati misimamo na siasa za Washington na Tel Aviv kuhusu masuala mbalimbali, hasa hatua za uadui dhidi ya Iran, zinaratibiwa kikamilifu.