Waziri wa Lebanon: Mashambulizi ya Israel Yamesababisha Uharibifu wa Dola Bilioni 20

Kwa mujibu wa ripota wa ABNA akimnukuu Sputnik, Amer al-Bissat, Waziri wa Uchumi wa Lebanon, jana alisisitiza kwamba kuhamishwa kwa watu wa Lebanon kutokana na mashambulizi ya utawala wa Kizayuni kumeweka mzigo mkubwa wa kiuchumi nchini humo.

Aliongeza kuwa kuhamishwa kwa raia wa Lebanon kunagharimu serikali angalau dola milioni 90 kwa mwezi. Uchumi wa nchi hii leo unakabiliwa na mapigo makubwa kutokana na vita.

Al-Bissat alisema kwamba uharibifu uliotokana na mashambulizi ya utawala wa Kizayuni dhidi ya maeneo ya kusini mwa Lebanon umesababisha uharibifu wa thamani ya dola bilioni 20. Athari nyingine hasi kama vile kuongezeka kwa ukosefu wa ajira na kufungwa kwa makampuni na viwanda ni matokeo ya mashambulizi haya.

Alibainisha kuwa asilimia 28 ya sekta ya uzalishaji wa kilimo imesimamishwa na sekta ya utalii pia imepata hasara ya dola bilioni 2. Uchumi wa Lebanon umerudi kwenye hatua ya sifuri.