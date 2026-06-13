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Mwakilishi wa Hezbollah: Usitishaji Vita Lebanon ni Sehemu ya Mapatano ya Iran na Marekani

13 Juni 2026 - 11:25
News ID: 1826442
Source: ABNA
Mwakilishi wa Hezbollah: Usitishaji Vita Lebanon ni Sehemu ya Mapatano ya Iran na Marekani

Mwakilishi wa Hezbollah alisisitiza kwamba utawala wa Kizayuni lazima uondoke kwenye ardhi ya Lebanon na hauna sehemu yoyote katika nchi hii.

Kwa mujibu wa ripota wa ABNA, "Hassan al-Haj Hassan", mwanachama wa kikundi cha "Uaminifu kwa Upinzani" katika bunge la Lebanon, katika mahojiano na Al Jazeera alisema: "Lile tulilofahamishwa kwa uwazi kutoka Iran ni kwamba Lebanon pia inashiriki katika makubaliano ya usitishaji vita."

Aliongeza: "Maafisa wa Iran walitufahamisha kwamba Israel kwa mujibu wa makubaliano itajiondoa katika ardhi ya Lebanon."

Al-Haj Hassan alisisitiza: "Kwa vyovyote vile hatukubali kurudi katika hali iliyokuwepo kabla ya Machi 2, 2026, na Israel haina haki yoyote ya kubaki katika ardhi zetu."

Pia alisema: "Israel na Marekani lazima zishikilie ahadi zao kabla ya mhusika mwingine yeyote, kwa sababu pande hizi mbili ndizo zinazovunja makubaliano."

Mwakilishi wa Hezbollah alihitimisha kwa kusema: "Hezbollah haiwezi kutoa ahadi isipokuwa adui naye atashikilia ahadi zake."

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