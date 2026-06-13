Mwakilishi wa Hezbollah: Usitishaji Vita Lebanon ni Sehemu ya Mapatano ya Iran na Marekani

Kwa mujibu wa ripota wa ABNA, "Hassan al-Haj Hassan", mwanachama wa kikundi cha "Uaminifu kwa Upinzani" katika bunge la Lebanon, katika mahojiano na Al Jazeera alisema: "Lile tulilofahamishwa kwa uwazi kutoka Iran ni kwamba Lebanon pia inashiriki katika makubaliano ya usitishaji vita."

Aliongeza: "Maafisa wa Iran walitufahamisha kwamba Israel kwa mujibu wa makubaliano itajiondoa katika ardhi ya Lebanon."

Al-Haj Hassan alisisitiza: "Kwa vyovyote vile hatukubali kurudi katika hali iliyokuwepo kabla ya Machi 2, 2026, na Israel haina haki yoyote ya kubaki katika ardhi zetu."

Pia alisema: "Israel na Marekani lazima zishikilie ahadi zao kabla ya mhusika mwingine yeyote, kwa sababu pande hizi mbili ndizo zinazovunja makubaliano."

Mwakilishi wa Hezbollah alihitimisha kwa kusema: "Hezbollah haiwezi kutoa ahadi isipokuwa adui naye atashikilia ahadi zake."