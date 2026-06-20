Haaretz: Netanyahu ameingia katika «siku zake za mwisho za kisiasa»

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA kwa kunukuu Russia Al-Youm, mwandishi na mchambuzi wa kisiasa katika maeneo yaliyokaliwa kwa mashambulizi makali dhidi ya Benjamin Netanyahu, Waziri Mkuu wa utawala wa Kizayuni, alitangaza kwamba ameingia katika «siku zake za mwisho za kisiasa» na hali hii inaweza kuwa hatari kwa (utawala wa) Israel.

Kama gazeti la Haaretz linavyoripoti, «Uri Misgav» katika makala yenye kichwa «Netanyahu amemaliza... na hiyo ni hatari» aliandika kwamba Netanyahu amekabiliwa na mgogoro mkubwa kisiasa, kisheria na katika suala la kuungwa mkono na umma.

Kwa mujibu wa mchambuzi huyu, mradi ambao kwa miaka mingi ulikuwa msingi wa shughuli za kisiasa za Netanyahu, yaani kukabiliana na kile kilichokuwa kikiitwa «tishio la Iran», sasa umekabiliwa na kushindwa kijiopolitiki, na jambo hili limezidisha kudhoofisha msimamo wake wa kisiasa.

Misgav pia, akirejelea hali ya hasira na kutokuwa na utulivu kisiasa katika Israel baada ya vita na matukio ya hivi karibuni ya kiusalama, alionya kwamba Netanyahu anaweza kugeukia hatua za kuchochea mivutano katika eneo hilo ili kutoroka shinikizo la ndani na la kisiasa.

Alitaja uwezekano wa kuzidisha migogoro katika Ukingo wa Magharibi, Ukanda wa Gaza na Lebanon au hata kupanua mivutano na Iran kuwa miongoni mwa miongozo ambayo inaweza kufuatwa ili kubadili hali ya kisiasa ya ndani ya utawala huo.

Mchambuzi huyu wa Kizayuni pia alikosoa muundo wa kufanya maamuzi katika utawala wa Israel na kudai kwamba Netanyahu amejizungushia watu wanaomtii kikamilifu, na sauti ya wakosoaji katika taasisi rasmi inasikika kidogo.

Mwishoni mwa makala hii imeelezwa kwamba tofauti za maoni katika duru za kisiasa na za vyombo vya habari za utawala wa Israel kuhusu mustakabali wa Netanyahu zinaongezeka, na wakati huo huo madai ya kufanya uchaguzi wa mapema na kuwawajibisha viongozi wa kisiasa wa utawala huu kwa matokeo ya migogoro ya hivi karibuni yanaenea.