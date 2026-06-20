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Madai ya vyanzo vya Kizayuni: Trump hajibu simu za Netanyahu

20 Juni 2026 - 13:43
News ID: 1829450
Source: ABNA
Madai ya vyanzo vya Kizayuni: Trump hajibu simu za Netanyahu

Vyombo vya habari vya utawala wa Kizayuni vimeripoti kuongezeka kwa mvutano katika uhusiano kati ya Netanyahu na Trump.

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA, vyombo vya habari vya Kizayuni kwa kunukuu Matti Tahfeld, mchambuzi wa kisiasa wa Kizayuni, vilidai kwamba mvutano na mgogoro katika uhusiano kati ya Benjamin Netanyahu na Donald Trump umezidi na kufikia kiwango ambacho Trump hajizi simu za Netanyahu.

Katika ripoti hii imerejelewa kutiwa saini kwa makubaliano kati ya Iran na Marekani na kuongezeka kwa mvutano na Netanyahu kutokana na kufikia makubaliano hayo.

Kulingana na ripoti hii, Trump alikataa kuwapa maafisa wa Kizayuni maelezo ya makubaliano hayo, na utawala huu umekuwa mzigo kwa Marekani. Kwa sababu hiyo, viongozi wa muungano unaotawala wa utawala wa Kizayuni wanataka kutumia hali hii vibaya kuendeleza mashambulizi dhidi ya Ukanda wa Gaza na kuunganisha Ukingo wa Magharibi na maeneo yaliyokaliwa.

Hii ni wakati ambapo mashambulizi na uvamizi wa utawala wa Kizayuni dhidi ya nchi za eneo hilo yanafanywa kwa idhini na uratibu wa Marekani.

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