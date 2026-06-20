Waziri wa Israel: Hivi karibuni au baadaye tutashambulia Syria

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA, Amichai Shikli, Waziri wa Masuala ya Wahamiaji wa utawala wa Kizayuni, akionyesha wasiwasi wake kuhusu asili ya uhusiano kati ya Syria na Uturuki, alisema kwamba Uturuki na Syria ni changamoto kubwa kwa Israel kuliko Iran.

Yeye ambaye ni mwanachama wa chama tawala kinachoongozwa na Netanyahu katika maeneo yaliyokaliwa, aliongeza: «Israel itashambulia Syria hivi karibuni au baadaye.»

Hii ni wakati ambapo utawala wa Julani tangu kuangushwa kwa utawala wa Bashar al-Assad nchini Syria hadi sasa haujachukua msimamo wowote wa uadui dhidi ya utawala wa Kizayuni, bali pia haujafanya hatua yoyote dhidi ya uvamizi unaoendelea wa ardhini na angani wa utawala huu dhidi ya Syria, na hata mara nyingi umesisitiza nia yake ya kufikia makubaliano na Tel Aviv.

Wakati Uturuki ilikuwa na nia ya kugeuza Homs na Hama kuwa vituo vyake vya kijeshi, utawala wa Kizayuni kwa kulipua viwanja vya ndege vya maeneo haya ulilazimisha vikosi vya Uturuki kujiondoa.