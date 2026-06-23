Afisa wa Marekani: Mazungumzo ya Lebanon na Israel yataendelea

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA, afisa wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani katika mahojiano na Al Jazeera alitangaza kwamba mazungumzo kati ya Lebanon na Israel yataendelea katika njia ya kufikia amani kamili na makubaliano ya usalama kati ya pande hizo mbili.

Afisa huyo ambaye alitaka jina lake lisitajwe, bila kurejelea uungwaji mkono kamili wa Marekani kwa utawala wa Israel, alidai katika suala hili: «Lengo letu la pamoja ni kukomesha kabisa mzunguko wa vurugu kati ya Lebanon na Israel.»

Afisa huyo wa Marekani pia aliripoti kuanzishwa kwa utaratibu wa ufuatiliaji nchini Lebanon na Kamandi Kuu ya Marekani (CENTCOM) na kudai kwamba utaratibu huu umeanzishwa kwa lengo la kuwapa maafisa wa Marekani taarifa sahihi za uwanjani kuhusu matukio na migogoro inayoendelea nchini Lebanon.

Kwa mujibu wa afisa huyo wa Marekani, Marco Rubio, Waziri wa Mambo ya Nje wa Marekani, Ijumaa iliyopita alifanya mazungumzo na Joseph Aoun, Rais wa Lebanon, na «Benjamin Netanyahu», Waziri Mkuu wa utawala wa Israel, na kusisitiza umuhimu wa kuimarisha usitishaji vita na kuendeleza mchakato wa mazungumzo kati ya pande hizo.