Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA kwa kunukuu Ra'i al-Yawm, Abdel Bari Atwan, mchambuzi wa masuala ya kikanda, akirejelea kuchapishwa kwa kura ya maoni ya Kizayuni kwamba 92% ya Waisraeli wanamchukua Iran kuwa mshindi wa vita vya hivi karibuni, alisisitiza kwamba matokeo haya yameonyesha kwamba maneno ya Benjamin Netanyahu, Waziri Mkuu wa utawala wa Kizayuni, kuhusu kupata ushindi mkubwa ni uongo, na kwamba ushindi wa Iran unamaanisha kushindwa kwa upande mwingine, yaani Donald Trump, Rais wa Marekani, na Benjamin Netanyahu.

Atwan aliita kura hii ya maoni kama kofi kali kwa kiburi cha Israel na akasisitiza kwamba matokeo yake ni uthibitisho mwingine wa upumbavu wa Rais wa Marekani, serikali yake na washauri wake kuhusu udanganyifu mkubwa zaidi wa Israel dhidi yao, na pia kushindwa kwa mkakati wa Israel ambao Netanyahu aliutangaza baada ya operesheni ya Dhoruba ya Al-Aqsa.

Kulingana na ripoti hii, kukiri huku kwa moja kwa moja na wazi katika kura ya maoni ya chuo kikuu kongwe zaidi cha utawala wa Kizayuni, si tu kunafichua uwongo wa Netanyahu na kitengo cha kijasusi 8200, bali pia kunafichua upumbavu wa Kiarabu na Kimarekani na imani kamili katika ubora wa kiintelligence, kisiasa na kijeshi wa Israel.

Atwan anaona siri ya ushindi huu katika imani, kujiamini, na utayari mkubwa wa kupigana na kujitolea kukabiliana na uvamizi na kusimama imara hadi tone la mwisho la damu yao safi, na akirejelea fedheha ya baadhi ya serikali za Kiarabu kwa kutoelewa ukweli huu, anaongeza kwamba ushahidi mkubwa zaidi wa fedheha hizi ni kutoa taarifa na serikali 21 za Kiarabu katika siku za mwanzo za vita zilizolaani mashambulizi ya Iran dhidi ya kambi za Marekani katika baadhi ya nchi za Kiarabu. Wakati nchi hizo hazikuthubutu hata kwa neno moja kulaani uvamizi wa Kimarekani-Kizayuni dhidi ya Iran, ukiukaji wa uhuru wake na mauaji ya maelfu ya raia wake.

Atwan, akisema kwamba uthibitisho wa ushindi wa Iran katika vita hii hauhitaji kura ya maoni kutoka chuo kikuu cha Israeli, aliongeza kwamba ushindi huu umeandikwa kwenye ukuta wa Mlango-Bahari wa Hormuz, na uso wa maji ya Ghuba ya Uajemi na Bahari ya Arabia na Mlango-Bahari wa Bab el-Mandeb, na katika vitongoji vya Tel Aviv, Haifa na Dimona vilivyoharibiwa.

Aliendelea kwamba kama matokeo ya vita yangekuwa kinyume, Trump asingewasiliana na wapatanishi wa Kiarabu na Kiislamu, wala asingewasihi kwa ajili ya usitishaji vita na kuongeza muda wake, na kujiondoa katika vitisho vyake vyote vya woga vya kuharibu Iran na kufungua milango ya moto wa jehanamu kwa ajili yake.