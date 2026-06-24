Al-Wefaq ya Bahrain: Kushambulia Shaairi za Imam Hussein ni Kosa Kubwa Zaidi la Kisekta la Utawala wa Aal Khalifa

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– Al-Wefaq National Islamic Society imelaani hatua za hivi karibuni zinazolenga kuzuia na kukandamiza shaairi za Imam Hussein (a.s.), ikizitaja kuwa ni kosa kubwa zaidi la kisekta kuwahi kufanywa katika historia ya Bahrain.

Katika taarifa yake, jumuiya hiyo ilikosoa hatua za mamlaka za Bahrain dhidi ya shughuli za kidini za Muharram na kuonya kuwa kuendelea kwa sera hizo kunaweza kuisukuma serikali ya House of Khalifa kwenye matatizo makubwa ya kisiasa na kijamii.

Al-Wefaq ilisisitiza kuwa kuzuia na kukandamiza shaairi za kidini hakutasaidia kuimarisha utulivu wa nchi, bali kutazidisha mgawanyiko wa kijamii na kuathiri mshikamano wa kitaifa.

Jumuiya hiyo pia ilieleza kuwa maadhimisho ya Imam Hussein (a.s.) ni sehemu muhimu ya utambulisho wa kidini na kitamaduni wa wananchi wengi wa Bahrain, na kwamba kuheshimu uhuru wa kuabudu na kuadhimisha ibada za kidini ni msingi wa amani na utulivu wa ndani wa taifa hilo.

Taarifa hiyo imekuja huku kukiwa na wasiwasi unaoongezeka kuhusu hatua zinazodaiwa kuchukuliwa dhidi ya shughuli za Muharram nchini Bahrain, jambo ambalo limeibua mijadala mipya kuhusu uhuru wa kidini na haki za kiraia nchini humo.