Mtangazaji wa Fox News: Kusitishwa kwa Vita Kabla ya Uchaguzi wa Novemba Kumenufaisha Trump na Warepublican

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) – ABNA – mtangazaji wa televisheni ya Fox News, Brian Kilmeade, amesema kuwa kuna umuhimu wa kutazama “picha kubwa ya taifa” katika maamuzi ya sera za kijeshi na kisiasa.

Amesema kuwa kwa mtazamo wake, rais wa Marekani anapaswa kusitisha kwa muda operesheni za kijeshi na kushughulikia hali ya Iran kwa njia ya udhibiti wa umbali, akidai kuwa hatua hiyo inaweza kuwa na manufaa ya ndani ya kisiasa kwa Donald Trump na chama cha Republican katika uchaguzi ujao wa Marekani.

Aidha, amedai kuwa iwapo Iran itaendelea na kile alichokiita tabia za “serikali inayounga mkono ugaidi” na kuendelea na mivutano ya mazungumzo bila matokeo, basi kuna uwezekano wa hatua kali za kijeshi katika siku zijazo, akitaja kile alichokiita “Operesheni ya Ghadhabu Kubwa 2”.

Kauli hizo zimeibua mjadala katika vyombo vya habari kuhusu uhusiano kati ya maamuzi ya sera za nje za Marekani na mazingira ya kisiasa ya ndani, hasa kuelekea uchaguzi wa kitaifa.