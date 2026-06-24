Marandi: Iran Haina Mpango wa Kununua Bidhaa za Kilimo za Marekani Wala Haikujadili Kuwasili kwa Wakaguzi wa IAEA

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– Mohammad Marandi amekanusha taarifa zilizosambazwa na baadhi ya vyombo vya habari vya Magharibi kuhusu Iran, akisema kuwa hakuna mpango wa Tehran kununua bidhaa za kilimo kutoka Marekani.

Marandi pia amesisitiza kuwa katika mazungumzo yaliyofanyika jana hakukuwa na mjadala wowote kuhusu kuwasili kwa wakaguzi wa International Atomic Energy Agency nchini Iran.

Akitoa maoni kuhusu taarifa hizo, amesema kuwa vyombo vya habari vya Magharibi vinaendelea kusambaza propaganda na taarifa zisizo sahihi kuhusu masuala ya Iran, akitoa wito wa kutopuuzia ukweli kwa kutegemea taarifa ambazo hazijathibitishwa.

Kauli za Marandi zimekuja wakati kukiwa na mjadala mkubwa kuhusu mustakabali wa mazungumzo ya nyuklia ya Iran na uhusiano wake na taasisi za kimataifa, huku maafisa wa Iran wakisisitiza mara kwa mara kwamba maamuzi yoyote kuhusu ushirikiano wa nyuklia yatafanywa kwa kuzingatia maslahi ya taifa na sheria za nchi.