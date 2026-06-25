Wito wa Hekima na Umoja Watolewa kwa Umma wa Kiislamu, Uislamu Wahimizwa Kujengwa juu ya Elimu na Uadilifu

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (a.s.) – ABNA –, wito wa kuimarisha hekima na umoja ndani ya Umma wa Kiislamu umetolewa, ukisisitiza kuwa msingi wa Uislamu ni shahada moja ya La ilaha illa Allah, Muhammadun Rasulullah, ambayo inapaswa kuwa nguzo ya mshikamano wa Waislamu wote kabla ya tofauti zozote za kimtazamo au kimadhehebu.

Wito huo umebainisha kuwa katika zama za sasa kumekuwepo na tofauti za mitazamo na tafsiri ndani ya Umma wa Kiislamu, ambazo iwapo hazitaongozwa kwa elimu na hekima zinaweza kusababisha mgawanyiko, kutoaminiana na hata chuki kati ya Waislamu wenyewe.

Aidha, umeelezwa kuwa baadhi ya watu hutoa mitazamo mikali dhidi ya Waislamu wengine kwa misingi ya tofauti za kiitikadi, hali ambayo si jambo jipya katika historia ya Uislamu, kwani mifano ya aina hiyo imewahi kujitokeza katika vipindi vya nyuma na kusababisha misuguano ndani ya jamii ya Kiislamu.

Wito huo umehimiza kuwa Uislamu unasisitiza uadilifu, elimu na uchunguzi wa taarifa kabla ya kutoa hukumu, ukinukuu mafundisho ya Qur’ani Tukufu katika Sura Al-Hujurat aya ya 6, inayosisitiza umuhimu wa kuchunguza taarifa kutoka kwa watu wa kuaminika.

Aidha, imeelezwa kuwa historia ya Uislamu inatoa mifano ya changamoto zilizojitokeza katika vipindi vya mwanzo, ambapo propaganda na maneno makali yalitumika dhidi ya baadhi ya viongozi wa haki, lakini ukweli ulijidhihirisha baada ya muda.

Imam Ali bin Abi Talib (a.s.) ametajwa kama mfano wa kiongozi aliyepitia mitihani ya aina hiyo, lakini hatimaye nafasi yake ya elimu, uadilifu na ucha Mungu ilithibitishwa na historia.

Wito huo umesisitiza kuwa tofauti za kimtazamo hazipaswi kuwa chanzo cha kuwatenga au kuwatuhumu Waislamu wengine, bali zinapaswa kuwa fursa ya majadiliano ya kielimu yenye heshima na lengo la kuimarisha uelewa ndani ya Umma.

Mwisho, wito huo umehimiza Waislamu kushikamana na kamba ya Mwenyezi Mungu, kuepuka mgawanyiko na kujenga jamii yenye maelewano, upendo na mshikamano wa kweli wa Kiislamu.