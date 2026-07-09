Trump: NATO Imefanya Baadhi ya Maridhiano Katika Mkutano wa Ankara

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– Rais wa Marekani, Donald Trump, amesema kuwa muungano wa kijeshi wa NATO umefanya "baadhi ya maridhiano" wakati wa mkutano wake uliofanyika mjini Ankara, Uturuki.

Akizungumza na waandishi wa habari baada ya mkutano huo, Trump alisema kuwa NATO "imepiga hatua kubwa leo" na kwamba viongozi wa muungano huo walikubaliana kuhusu masuala kadhaa yaliyokuwa yakisababisha tofauti za maoni. Aidha, alieleza kuwa kulikuwa na umoja mkubwa miongoni mwa nchi wanachama mwishoni mwa mkutano huo.



Trump pia alidai kuwa baadhi ya washirika wa NATO walifanya maridhiano kuhusu masuala ya mchango wa kifedha na ushirikiano wa kijeshi, huku akisisitiza kuwa Marekani imekuwa ikitaka wanachama wa muungano huo kubeba sehemu kubwa zaidi ya gharama za ulinzi wa pamoja.

Kauli hiyo imekuja baada ya siku kadhaa za mvutano kati ya Washington na baadhi ya washirika wake wa NATO, ingawa viongozi wa muungano huo wameeleza matumaini kuwa mkutano wa Ankara umeimarisha mshikamano na ushirikiano wa pamoja.