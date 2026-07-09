Jeshi la Iran: Mtu au Eneo Lolote Litakalosaidia Vikosi vya Marekani Litachukuliwa kuwa Lengo Halali

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– Jeshi la Jamhuri ya Kiislamu ya Iran limetangaza kuwa mtu, kituo au eneo lolote litakalosaidia au kuwezesha vikosi vya Marekani kutekeleza mashambulizi dhidi ya Iran litachukuliwa kuwa lengo halali la vikosi vya ulinzi vya Iran.

Taarifa hiyo imetolewa wakati mvutano kati ya Iran na Marekani ukiendelea kuongezeka kufuatia mfululizo wa mashambulizi na hatua za kijeshi zilizoripotiwa katika eneo la Ghuba ya Uajemi. Jeshi la Iran limesisitiza kuwa litajibu kwa nguvu dhidi ya hatua yoyote itakayohatarisha mamlaka na usalama wa taifa hilo.

Kauli hiyo imezua tahadhari mpya katika ukanda wa Mashariki ya Kati, huku mataifa mbalimbali yakifuatilia kwa karibu maendeleo ya mzozo huo na kuhimiza juhudi za kidiplomasia ili kuzuia hali hiyo kugeuka kuwa vita vya kikanda.