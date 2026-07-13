Gharibabadi: Hakuna hatua dhidi ya Iran inayopaswa kubaki bila jibu

Kwa mujibu wa shirika la habari ABNA, Kazem Gharibabadi, Naibu Waziri wa Mambo ya Nje wa masuala ya kisheria na kimataifa, alfajiri ya Jumanne, tarehe 22 Tir 1405 (Julai 13, 2026), kwenye ukurasa wake binafsi katika moja ya mitandao ya kijamii aliandika: Kuendelea na mkakati wa kukabiliana vikali na kila uchokozi wa kijeshi dhidi ya nchi ni muhimu. ShAm (au Bunge) wamekusudia kupitisha kitendo ambacho majibu makamili na ya kujutisha ya mfumo katika kesi ya jaribio lolote la mauaji dhidi ya Kiongozi Mkuu wa Mapinduzi ya Kiislamu, maafisa wa kijeshi na kiraia yameainishwa mapema.

Aliongeza: Hakuna hatua dhidi ya Iran inayopaswa kubaki bila jibu.