Kwa mujibu wa shirika la habari ABNA, Ofisi ya Mahusiano ya Umma ya Jeshi la Jamhuri ya Kiislamu ya Iran katika taarifa yake imeripoti mashambulizi ya ndege zisizo na rubani za jeshi dhidi ya kambi za Marekani katika eneo.

Maandishi ya taarifa hiyo ni kama ifuatavyo:

「Katika kujibu mashambulizi yanayojirudia ya Marekani dhidi ya nchi yetu, saa chache zilizopita, katika awamu mpya ya mashambulizi ya ndege zisizo na rubani za Jeshi la Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, maeneo ya vikosi vya Marekani, mifumo ya ulinzi wa anga na makombora, nguzo za kujificha na maghala ya usaidizi wa jeshi la kigaidi la Marekani nchini Kuwait yalishambuliwa na ndege za jeshi za uharibifu.

Jeshi la Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, likilaani mashambulizi ya mara kwa mara ya adui wa Marekani dhidi ya baadhi ya vituo vya kijeshi, miundombinu ya kiraia na raia, na ukiukaji mkubwa wa kanuni za msingi za Mkataba wa Umoja wa Mataifa, limesisitiza: Kwa dhamira na azimio thabiti la vikosi vya silaha na kwa nguvu zote, hatutasita hata kitambo katika kulinda uhuru, uadilifu wa eneo na uhuru wa Iran na wananchi wetu wapendwa dhidi ya kila uchokozi wa adui.」